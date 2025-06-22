انصار الله اليمنية: مشكلة "إسرائيل" لن تنتهي إلا بالقضاء عليها

وطن: قال عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله محمد البخيتي، إن مشكلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تنتهي إلا بالقضاء عليها، مؤكداً وقوف جماعته إلى جانب أي بلد عربي أو مسلم إذا تعرض لأي عدوان.

وأكد "البخيتي" ، أن أمريكا أو "إسرائيل" لن تتمكنا من كسر إرادة الشعوب في فلسطين واليمن وإيران.

وأدان "البخيتي" في تصريحاته الغارات الأمريكية على إيران، حيث وصفها بـ"الظالمة والمدانة".

وأشار إلى وجود تواصل مباشر بين دول محور المقاومة وسيتم التنسيق "معا" على مستوى العمليات، مضيفاً " لن نستهدف أي بلد غير مشارك في العدوان على اليمن أو أي بلد عربي أو إسلامي".

وفيما يتعلق بالرد الإيراني على القصف الأمريكي، رأى "البخيتي" أن الأمر ذلك مرتبط باستمرار العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، بينما تنتظر "أنصار الله" قرار الأخيرة حول الرد.

وتساءل: "ما قيمة أي اتفاق مع الكيان الإسرائيلي طالما أنهم لا يلتزمون به"؟

وأظهر "البخيتي" حرصه على حرية الملاحة البحرية، مشيراً إلى أنه لم يصدر أي تهديد منهم بإغلاق باب المندب بشكل كامل.

وفجر اليوم الأحد قصفت الولايات المتحدة 3 منشآت نووية في فوردو ونطنز وأصفهان، وجاءت بعد ساعات من إقلاع عدة قاذفات "بي-2" تابعة لسلاح الجو الأميركي من قاعدة في الولايات المتحدة عبرت المحيط الهادي.

وأثار الهجوم الأمريكي إدانة عربية ودولية واسعة، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس أنّ بلاده تحتفظ بجميع خياراتها دفاعاً عن سيادتها ومصالحها وشعبها".