سلطة النقد تصدر تعليمات جديدة لتنظيم وتسهيل الإيداعات النقدية في حسابات العملاء

وطن: أصدرت سلطة النقد تعليمات جديدة للمصارف العاملة في فلسطين، تهدف إلى تسهيل قبول الإيداعات النقدية من العملاء الأفراد، لا سيما للمبالغ التي تقل عن 5,000 شيقل، وذلك في إطار تنظيم السيولة النقدية وتعزيز مرونة العمليات المصرفية.

ووفقاً للتعليمات، تلتزم المصارف بقبول هذه الإيداعات لتمكين العملاء من تغذية حساباتهم المصرفية، وشحن بطاقاتهم البنكية، وتوفير أرصدة مالية تغطي الشيكات المسحوبة من حساباتهم، مما يسهم في تسهيل استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في تنفيذ المدفوعات داخل السوق المحلي.

كما نصّت التعليمات على ضرورة قبول الإيداعات النقدية التي تُستخدم في تسديد التزامات المواطنين تجاه وزارة المالية والبلديات، مع إعطاء الأولوية في قبول الإيداعات وتنفيذ الحوالات الخارجية بعملة الشيقل لصالح القطاعات الاقتصادية المسؤولة عن توفير السلع والخدمات الأساسية.

وشملت التعليمات أيضاً إلزام المصارف بإجراء الترتيبات اللازمة مع العملاء لقبول الإيداعات النقدية المرتبطة بالشيكات ذات القيمة المرتفعة لضمان صرفها في موعدها، مع إمكانية تحديد تاريخ حق مختلف للإيداعات التي تزيد عن 5,000 شيقل أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

وأكدت سلطة النقد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياساتها المستمرة لتنظيم السيولة النقدية في النظام المصرفي الفلسطيني، بما يضمن الاستقرار المالي، ويحافظ على حقوق ومصالح المتعاملين مع الجهاز المصرفي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة.