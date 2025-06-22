رؤية موحدة.. من أجل قطاع تأمين أكثر قوة وتكاملاً

وطن: زار أنور الشنطي، الرئيس التنفيذي لشركة ترست العالمية للتأمين- فلسطين وعضو مجلس الإدارة، وعبد العطاري، رئيس مجلس إدارة شركة الأراضي المقدسة، يرافقهم أحمد مشعشع، المدير العام لشركة الأراضي المقدسة، شركة البركة للتأمين الإسلامي، زيارة ودية تجسّد روح التعاون والتكامل بين شركات التأمين الفلسطينية، وتعكس التزاماً مشتركاً بدعم القطاع وتطويره.

وكان في استقبالهم عوض عوض الله، رئيس مجلس إدارة شركة البركة، وعبد الحكيم قاسم، المدير العام للشركة، حيث تم الاتفاق على سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الشركات، ورفع مستوى العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه قطاع التأمين في فلسطين.

وأكد الحضور على أهمية توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تطوير قطاع التأمين، وتحسين أدائه، والدفاع عن مصالحه كمكوّن أساسي من مكوّنات الاقتصاد الوطني. كما شددوا على التزامهم بالعمل المهني والمثابرة لرفع مستوى القطاع وتعزيز ثقة الجمهور به.

وتعكس هذه الزيارة حرص قيادات التأمين على تعزيز جسور التواصل، وترسيخ ثقافة الشراكة الفاعلة بين جميع أطراف القطاع، بما يخدم الصالح العام ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في فلسطين.