خمسة شهداء وعدد من المصابين في استهداف الاحتلال لمناطق وسط قطاع غزة وشماله

وطن: استُشهد خمسة مواطنين وأُصيب عدد آخر، بينهم طفل وطفلة، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، حيث وصلت جثامين الشهداء أشلاءً إلى مستشفى العودة في النصيرات، بالإضافة إلى استهداف آخر طال منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

وفي تصعيد خطير، قصفت طائرات الاحتلال "تكية" يتجمع حولها مئات المواطنين في منطقة المواصي غرب خان يونس، جنوبي القطاع، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 29 شهيداً، بينهم 6 مواطنين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت المصادر الطبية أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 55,959 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. كما ارتفعت حصيلة الجرحى إلى 131,242 مصاباً، في وقت لا تزال فيه جثامين عدد من الضحايا تحت أنقاض المباني المدمرة، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف.