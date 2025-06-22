مركز شمس يصدر تقرير حقوقي بعنوان "أدوات الاحتلال لتدمير التعليم في فلسطين"

وطن: أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" تقرير حقوقي بعنوان (أدوات الاحتلال لتدمير التعليم في فلسطين : تقرير حول الانتهاكات الممنهجة للحق في التعليم بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان) .

ويسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الحق في التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل الطلبة، المعلمين، والمؤسسات التعليمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لا سيما منذ تصاعد العدوان في 7 أكتوبر 2023 وحتى منتصف عام 2025.

ويشير التقرير إلى أن التعليم لم يكن بمنأى عن آلة القمع الإسرائيلية، بل أصبح هدفاً مباشراً للانتهاك، من خلال القصف المتكرر للمدارس، إغلاق الجامعات، الاعتقالات في صفوف الطلبة، واستهداف الكوادر التعليمية، فضلاً عن التدمير المتعمد للبنية التحتية التعليمية. كما يبرز التقرير التأثير الكارثي على طلبة غزة، خاصة حرمانهم من تقديم امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، في انتهاك واضح للحق في التعليم المكفول بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

ويعتمد التقرير على تحليل قانوني يستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل،. وتظهر أن الانتهاكات الإسرائيلية قد ترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة أمام الهيئات الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.

ويختتم التقرير بجملة من التوصيات، يدعو من خلالها مركز "شمس" المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان حماية التعليم في فلسطين، وتحقيق المساءلة الدولية لمرتكبي هذه الانتهاكات، وتوفير الدعم لإعادة إعمار المؤسسات التعليمية، وتمكين الطلبة من استئناف حياتهم الأكاديمية دون تهديد.

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