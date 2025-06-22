تعاونية جنين التعليمية تلتقي ضريبة المعارف لتنسيق التعاون للخدمة المجتمعية في جنين

وطن: في إطار دور تعاونية جنين التعليمية / الإئتلاف التربوي الفلسطيني في الضغط والمناصرة المجتمعية في جنين وما تعانيها من استمرار الهجمة العسكرية الإسرائيلية وتبعاتها على العملية التعليمية ، خاصة في ظل انطلاق امتحان الثانوية العامة ، فقد قام كل من عبدالله جرار منسق التعاونية ، ونسيم قبها في العلاقات العامة للتعاونية ، بزيارة عضو التعاونية مدير ضريبة المعارف في جنين ميّ ابو الذهب.

وقد بينت أبو الذهب دور ضريبة المعارف في خدمة العملية التعليمية من خلال تقديم عشرة آلاف شيقل إلى مديرية التربية والتعليم قباطية دعما لمركز تصحيح التوجيهي بموجب قرار اللجنة. رقم ( 9) في أيار الماضي ، بالإضافة إلى تقديم (2000 ) شيقل لكل مدرسة داخل مدينة جنين بدون محددات أو شروط صرف خلال العام الحالي ، وتقديم (2000) شيقل لجمعية التكافل في جنين خاصة لبرنامج الفاقد التعليمي لرياض الأطفال ، مؤكدة استعدادها لتلبية احتياجات تسعة قاعات للتوجيهي في مدينة جنين في أية لحظة يطلب منها ذلك بقرار رسمي من إدارة ضريبة المعارف.

وقد شكر عبدالله جرار ونسيم قبها إدارة ضريبة المعارف على دورها المجتمعي الذي تقوم به كواجب وطني وأخلاقي في ظل حالة الطوارىء التي تعيشها محافظة جنين بشكل خاص ، وبدورها شكرت ميّ أبو الذهب دور تعاونية جنين التعليمية في هذا الدور والتواصل الفاعل لخدمة جنين وأبنائها ، مؤكدة انفتاح ضريبة المعارف لاقتراحات التعاونية ضمن القانون والإتاحة.