حزب الشعب يدين العدوان الأمريكي على إيران ويدعو للتصدي للبلطجة والهيمنة الامبريالية على المنطقة

وطن: أعرب حزب الشعب عن بالغ إدانته للعدوان الحربي الذي شنته القوات الأمريكية على جمهورية إيران بأوامر من رئيسها وبالتنسيق والتزامن مع العدوان الاسرائيلي المستمر، مؤكداَ أن هذا العدوان غير المفاجئ من زعيمة الإمبريالية والإرهاب الدولي المنظم، يندرج ضمن مساعي الولايات المتحدة الأمريكية المستمرة لتكريس وتعزيز هيمنتها على المنطقة.

وأكد الحزب في بيانه وصل لوطن نسخة عنه، اليوم الأحد، ان ما أقدمت عليه الولايات المتحدة الأمريكية وقبلها الاحتلال الاسرائيلي، لا يشكل فقط انتهاكاَ جديداَ لكل القوانين والمواثيق الدولية، وإنما أيضاَ تهديداَ مباشراَ للأمن والسلم في كل المنطقة والعالم.

وقال حزب الشعب أنه وفي الوقت الذي يعرب فيه عن تضامنه مع الجمهورية الإيرانية، ويؤكد على حقها كما حق كل شعوب المنطقة في الدفاع عن نفسها وعن مصالحها الوطنية وسيادة بلدنها، يطالب شعوبنا العربية ودولها وقواها السياسية والمجتمعية، بضرورة تعزيز وحدتها وتفعيل طاقاتها كافة، للتصدي لسياسة البلطجة والعربدة الأمريكية – الاسرائيلية وحلفائها، وإحباط مخططات انتهاك سيادة بلدنها ونهب ثرواتها وفرض هيمنتها عليها، وكذلك العمل على ممارسة كل الضغوط الممكنة من أجل الوقف الفوري للإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا، ودعم حقوقه الوطنية.