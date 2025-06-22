الحزب الشيوعي الفلسطيني يدين العدوان الأمريكي والصهيوني على إيران

وطن: دان الحزب الشيوعي الفلسطيني بأشد العبارات "العدوان الغاشم الذي شنّته الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي استهدف بشكل مباشر مواقع نووية مدنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة".

وقال الحزب في بيان وصل لوطن نسخة عنه "إن استهداف المنشآت النووية في إيران، والتي تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يشكّل سابقة خطيرة تهدد الأمن والسلم الدوليين، ويؤكد الطبيعة العدوانية للإمبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية، التي لا تتوانى عن استخدام كافة الوسائل غير القانونية لضرب تطور الشعوب وحقها في امتلاك التكنولوجيا السلمية. ويأتي هذا العدوان في سياق تصاعد السياسات الاستعمارية والتوسعية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني في المنطقة، وسعيهما الدائم لتأجيج الصراعات وفرض الهيمنة على مقدرات الشعوب، في محاولة لتصفية القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وتابع "إن الحزب الشيوعي الفلسطيني، وهو يتابع بقلق بالغ تداعيات هذا العدوان، يؤكد على تضامنه الكامل مع الشعب الإيراني الشقيق وقواه الوطنية في وجه هذا التصعيد الخطير، ويدعو القوى التقدمية واليسارية وأحرار العالم إلى الوقوف ضد سياسات العدوان، والعمل على بناء جبهة أممية مناهضة للإمبريالية والصهيونية".

ودعا الحزب المجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتها في وقف هذه الاعتداءات المتكررة، ومحاسبة مرتكبيها، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.