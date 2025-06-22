"الديمقراطية" تدين العدوان الأميركي على إيران وتحذر من إشعال المنطقة في حرب شاملة ومدمرة

وطن: أدانت الجبهة الديمقراطية العدوان الأميركي الغاشم على الجمهورية الإسلامية في إيران، والذي طال عدداً من مواقعها المختلفة في سياق دعم وإسناد الحرب الإسرائيلية التي بدأتها حكومة دولة الاحتلال على إيران في 13/6 الجاري.

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان وصل لوطن نسخة عنه إن العدوان الأميركي لم يفاجئ أحداً، إذ مهدت له واشنطن بإشعال نار الحرب بالآلة الإسرائيلية في 13 الجاري، وحاول البيت الأبيض ممارسة الخداع المكشوف الذي إنتهى بالعدوان على إيران ليلاً.

‎‎‎‎‎وحذرت الجبهة الديمقراطية من أن يشكل هذا العدوان عنصر تفجير للأوضاع في المنطقة، يجر على شعوبها الويلات والكوارث والدمار، وتعطيل الحياة اليومية للمواطنين، وتدمير مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي – الأميركي على إيران، مؤكداً على الدور الذي يتوجب على مجلس الأمن أن يقوم به بإعتباره الهيئة الدولية المعنية بحفظ السلام والأمن في العالم .