جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا – فلسطين تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للعام 2024 وتسليم رئاسة الجمعية للدكتور اياد صندوقة

وطن: عقدت جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا – فلسطين اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي يوم السبت الموافق 21/6/2025، بعد ان تم تأجيل الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب الاحداث ومعيقات الطرق.

وتم خلال الاجتماع مناقشة وإقرار التقارير الإدارية والمالية للعام 2024.

وأبرزت التقارير عمل الجمعية لصالح المرضى وخاصة غزة في اثناء الحرب، واهمها ادخال الادوية الطاردة للحديد من شركة الحكمة وفلاتر الدم من الإغاثة الإسلامية الكويت بواسطة مؤسسة وافا، وإعادة التواصل مع المؤسسات المساندة في الضفة والقطاع لمواجهة ظروف الطوارئ، وإعادة احياء اللجنة الوطنية للثلاسيميا وامراض خضاب الدم لمواجهة تحديات عودة زيادة اعداد الولادات الجدد وتدهور الخدمات العلاجية للمرضى وتراجع الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية.

وصادقت الهيئة العامة على كافة البنود والقرارات الواردة في جدول الأعمال، بما يشمل التوصيات والتعديلات المقترحة، تأكيدًا على التزام الجمعية بشفافية العمل وتطوير أدائها المؤسسي.

وخلال الاجتماع، أُعلن عن استقالة الدكتور بشار الكرمي من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الجمعية، كما تم الإعلان عن تولّي الدكتور إياد صندوقة مهام رئاسة الجمعية خلفًا له للمجلس الحالي.

وأعرب الدكتور الكرمي عن ضرورة الانتقال بشكل سلس وبكل محبة وخصوصا للشباب، لان الجمعية تبقى قوية بأعضائها ومسانديها والعمل المشترك للدعم والمساندة وهو ما شهدته الجمعية خلال ال 30 سنة الماضية، ولكن المهمة أصبحت أصعب ضمن التحديات الحالية مما يحتاج وقت أكبر للمتابعة والالتزام.

يذكر ان د. اياد صندوقة هو طبيب اسنان من القدس، وبدا حياته في التطوع في مجال الثلاسيميا منذ ان كان في الصف العاشر في 1998، وقد كان ناشطا في اللجنة الفرعية في رام الله في سنوات سابقة.