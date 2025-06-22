مصادر ايرانية: اليورانيوم عالي التخصيب في فوردو نقل إلى مكان غير معلن

رام الله - وطن: نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني رفيع المستوى قوله ان معظم اليورانيوم عالي التخصيب في فوردو نقل إلى مكان غير معلن قبل الهجوم الأميركي.

وقللت ايران من اثار الهجوم الامريكي بينما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها لم ترصد زيادة في مستويات الإشعاع بعد الضربات الأميركية على منشآت إيران النووية.

في غضون ذلك أظهرت صور أقمار اصطناعية نشرت اليوم صباحا عقب الهجوم الامريكي حركة غير معتادة لشاحنات في منشأة فوردو النووية الإيرانية، قبل يومين من الهجوم الأميركي الذي استهدف الموقع.