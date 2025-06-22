الحرس الثوري يعلن اطلاق صاروخ خيبر لأول مرة .. استهداف مطار اللد ومركز الأبحاث البيولوجية

وطن: وصفت مصادر عبرية الهجوم الصاروخي الأخير الذي نفذته ايران صباح اليوم بألاعنف والأشد منذ بدء الحرب على ايران.

وقالت مصادر عبرية ان 30 صاروخا اطلقت من ايران وضربت مواقع عديدة في تل أبيب وحيفا.

واضافت ان جيش الاحتلال فتح تحقيقا بسبب النسبة المتدنية من تصدي الانظمة الدفاعية للصواريخ الايرانية.

في غضون ذلك اعلن الحرس الثوري الايراني استخدام صاروخ خيبر لاول مرة في قصف اهداق اسرائيلية.

وقال الحرس الثوري "استخدمنا مزيجا من الصواريخ بعيدة المدى في الموجة الصاروخية العشرين على إسرائيل"

واضاف ان "الموجة الـ20 استهدفت مطار بن غوريون ومركز الأبحاث البيولوجية ومراكز قيادة وسيطرة".