قوات الاحتلال تعتقل الصحفي عبد الناصر اللحام وتدمر محتويات منزله في مخيم الدهيشة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، المصور الصحفي عبد الناصر اللحام، نجل رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحافة الزميل محمد اللحام.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل اللحام في مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، واعتقلت الشاب عبد الناصر اللحام.

وحطمت قوات الاحتلال محتويات المنزل وعاثوا خراب في مرافقه بعد التنكيل بالعائلة.

يذكر ان قوات الاحتلال افرجت عن عبد الناصر اللحام في 14 ايار الماضي، بعد اعتقال دام لمدة 19 شهرا وغرامة مالية بقيمة 10 الاف شيكل.