"دمار هائل في تل أبيب الكبرى" .. هجوم ايراني كبير بصواريخ ثقيلة يستهدف تل أبيب وحيفا

رام الله - وطن: أطلقت إيران، صباح اليوم، الأحد، نحو 30 صاروخًا باتجاه مناطق مختلفة في إسرائيل، سُجل سقوط عدد منها في مواقع متعددة، أبرزها في حيفا ونس تسيونا والسهل الداخلي، وسط أنباء عن أكثر من 10 نقاط سقوط تعمل طواقم الإنقاذ على الوصول إليها. ولم يُعرف بعد حجم الأضرار أو عدد الإصابات. ويأتي هذا الهجوم غداة ضربات أميركية استهدفت منشآت نووية في فوردو ونطنز وأصفهان داخل إيران.

وفي احصائية اولية افادت وسائل إعلام عبرية باصابة 15 مصابا في الهجوم الصاروخي الإيراني بينهم مصابان في حالة خطرة.

وفرضت الرقابة العسكرية تعتيما شديدا على مواقع سقوط الصواريخ، لكن وسائل الاعلام العبرية كشفت ان دمارا هائلا لحق وقع بتل ابيب عقب الهجوم الصاروخي الايراني.

وقال الناطق باسم عملية الوعد الصادق 3 عن انطلاق الموجة 20 من العلمية صباح اليوم، والتي استهدفت:

- مطار اللد

- مركز الأبحاث البيولوجية

- قواعد دعم النظام ومستويات مختلفة من مراكز السيطرة والقيادة