سيف عبد الجليل يكتب لوطن: الانتهاكات الصهيونية للمقدسات: إسرائيل الكبرى والرؤيا الدينية

تكرر عبور المشهد القاسي لاقتحام المستوطنين والحاخامات وقوات الاحتلال للمقدسات على أبصار ومسامع الفلسطينيين خاصة والأمتين العربية والإسلامية عامة في آخر ٥٨ عام. وكان ذلك التكرار نابع من إصرار المستوطنين وقوات الاحتلال على إيصال رسالة دينية عنصرية مفادها "أمة واحدة... دين واحد... ملة واحدة". ومنذ بداية هذا السُّعار الصهيوني الذي يعاني الشرق الأوسط منه الآن، تضاعفت هذه الاقتحامات للمقدسات والاعتداءات بحق المصلين فيها. حيث حرصت قوات الاحتلال على منع المصلّين من إقامة الصلاة في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي لعدة مرات، ومنع آلاف المصلين من تأدية الصلاة في المسجدين في مرات أخرى. وتوثيقاً للاعتداءات الإضافية العديدة في آخر ٩٠ يوم بالذات، بدأنا نشهد على تصرفات غير مسبوقة من الطوائف المتشددة والعنصرية من المستوطنين. وتجسّدت هذه المشاهد العدائية بعدة محاولات من هذه الطوائف لإدخال وذبح القرابين في باحات الأقصى؛ بداية من شهر أبريل إلى شهر يونيو الحالي.

ومن المنطق التاريخي والاعتبار المثيولوجي، لا يجب أن يمر هذا التصعيد الديني الغريب في أطواره في انتهاك حُرمة المسجد الأقصى مرور الكرام أمام العالم بأسره والعالم الإسلامي بخصوصيته؛ وذلك لأن القرابين النذرية في الأديان كافة تحتمل عدة معانٍ سلبية مشتركة. فالجوهر الرئيسي من القرابين النذرية في غالبية الأديان هو الرجاء لتقدير عاجل لقدر محدد في المكان الذي تم تقديم القرابين فيه، والوصول إلى حكم قضائي إلهي يُسفر عن تحقيق آمال وطموحات معينة في ذات المكان. وفي حالة هذه القرابين التي بات يدنّس بها المستوطنين الأقصى، فالقدر المرجوّ هو هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم، والقضاء الإلهي المنشود هو إسرائيل الكبرى. قد أصاب خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري كبد الحقيقة بإفادته بأن محاولة ذبح القرابين في الأقصى تهدف إلى فرض واقع جديد.

وبالحديث عن هيكل سليمان، قد ظهر رئيس وزراء الاحتلال قبل ثلاثة أسابيع في فيديد له في ذكرى الاحتلال الكامل لبيت المقدس في نفق يتم حفره منذ سنوات أسفل الأقصى للبحث عن، أو بناء، "آثار الهيكل". والكثير من وكالات الإعلام العربية أخذت تبث ذلك الفيديو بنص حرفي غير منقح يشابه سردية الصحافة العبرية، متجاهلين زيف الرواية الصهيونية والنهج والهدف الحقيقيين لهذا البحث ولمحاولات تقديم القرابين التي رأيناها.

إن الاحتلال الصهيوني وجيشه ومستوطنيه وحاخاماته وطوائفه العنصرية المتعصّبة لا يبحثون عن آثار هيكل ومُلك سليمان، بل يقتفون ويتّبعون آثار ما تلت الشياطين على مُلك سليمان، معتنقين لسياسة عنصرية ممنهجة مدعّمة بنصوص تلموديه شيطانية ما أنزل الله بها من سلطان.

وتِبعاً لما سبق، على هذا العالم بكافة أقطاره وألسنته وأديانه أن يُدرك أن كافة هذه الحروب التي يشنها الاحتلال الصهيوني على فلسطين ولبنان وسوريا وإيران والدول والأقاليم المجاورة ليست مجرد تعطش للدماء، بل هي حرب هادفة بشكل عميق، وغطاء لجرائم وحشية أخرى. فالتصريحات التي يبديها أعضاء اليمين المتطرّف بخصوص الرؤيا لإسرائيل الكبرى، والتي تشمل الإطاحة بالدول العربية والإسلامية، ليست أحلام رومانسية أو وردية بالنسبة لهم؛ بل رؤيا سامية وطموح جدّي، وهدف يستحق المثابرة، ومبرر أكثر من كافٍ لإراقة دماء الملايين.

إضافة إلى ذلك، إن إراقة الدماء والتوسع العسكري اللذين شهدنا عليهما في العديد من المناطق الجغرافية في آخر ٢١ شهر ليست عبثية، بل تندرج ضمن استراتيجية خبيثة وعنصرية وثّابة باتجاه طموح إسرائيل الكبرى، والذي يماثل طموح النازيين لإقامة إمبراطورية ألمانية جرمانية متمثّلة بالعرق الآري الموحّد بخصائصه وجوهره. دليل على ذلك، يجب التمعّن بالنظر في حرب الاحتلال الصهيوني على محور المقاومة وجمهورية إيران الإسلامية. فهذه الحرب الراهنة تتمثّل في هدفين حاسمين؛ محاولة تغطية الانتهاكات الممنهجة السابقة والقادمة بحق المقدسات وتجهيزها لمخططات يمكن تخمينها من طرف العالم العربي والإسلامي، والقضاء على من يعتبرونهم آخر حرّاس للمنطقة وآخر عائق وعقبة أمام تحقيق طموح إسرائيل الكبرى.

إن ذروة هذا الصراع بكل معاييره وسماته التي وصلنا إليها الآن أصبحت تحمل الكثير من المؤشرات حول المستقبل القريب لأراضي وسكّان الشام عامة وبيت المقدس خاصة. وفي سبيل الوقوف في وجه التوسّع الصهيوني الدموي الحاضر، من البديهي أنْ يتوجّب على الأمتين العربية والإسلامية أنْ يقوّضوا خلافاتهم وفِتَنهم السابقة التي أيقظتها الصهيونية وحرصت على تأريقها لفترة طويلة بكل الطرق والمناهج. وعلى ممثّلي المملكة الأردنية الهاشمية، الوصيّ الشرعي والدولي على الأقصى ومساجده وباحاته، أن يتخذوا إجراءات أكثر جدية وفاعلية تجاه هذه الانتهاكات الفظيعة المستمرة. وفي النهاية، يجب على المنظمات الدولية والدول العربية والإسلامية الضغط على أنفسها لاستيعاب الحقيقة الواقعة بأن الحرب الجارية قد وصلت بأهدافها وطموحاتها وصيرورتها إلى الجذور الوجودية والدينية للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأسرها، وللأواصر الإنسانية لشعوب العالم كافّة.