رشيدة طليب: إرسال ترامب قوات أمريكية لقصف إيران دون موافقة الكونغرس انتهاك صارخ للدستور

وطن: قالت النائبة الأمريكية- الفلسطينية الأصل- رشيدة طليب إن قرار الرئيس دونالد ترامب إرسال قوات أمريكية لقصف إيران دون الحصول على موافقة الكونغرس يُعد “انتهاكاً صارخاً للدستور الأمريكي”، مشددة على أن الشعب الأمريكي لا يريد حرباً أبدية جديدة.

وأضافت طليب، وهي نائبة عن الحزب الديمقراطي، أن “عقوداً من الحروب المتواصلة في الشرق الأوسط، التي بدأت بحجج كاذبة عن أسلحة دمار شامل، أظهرت نتائج كارثية، ونحن لن نقع في الفخ مجدداً”.

وانتقدت طليب ما وصفته بتجاهل ترامب لرغبة الشعب الأمريكي، مقابل إنصاته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصفته بـ “مجرم الحرب”، مشيرة إلى أنه “كذب بشأن العراق ويكذب الآن بشأن إيران”.

ودعت طليب الكونغرس إلى التحرك فوراً لممارسة صلاحياته الدستورية لوقف ما وصفته بـ “عمل حربي غير دستوري”