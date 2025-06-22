" المواقع النووية تم إخلاؤها منذ فترة طويلة" .. إيران تقلل من فعالية الضربات الأمريكية

رام الله - وطن: قال التلفزيون الإيراني إن منشآت نطنز وفوردو وأصفهان النووية التي أعلنت الولايات المتحدة استهدافها اليوم أخليت منذ فترة.

من جانبها، قالت وكالة إيرنا الإيرانية إن المواقع النووية التي قصفتها الولايات المتحدة "لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا".

وقال المستشار الإستراتيجي لرئيس البرلمان الإيراني إن المواقع النووية تم إخلاؤها منذ فترة طويلة.

في ذات الوقت، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب تحدث مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد الهجمات الأميركية على إيران.

ونقلت قناة سي بي إس عن مصادر قولها، إن الولايات المتحدة تواصلت دبلوماسيا مع إيران لإبلاغها بأن الضربات هي كل الخطط الأمريكية.

وأضافت، أن الولايات المتحدة تواصلت دبلوماسيا مع إيران لإبلاغها بأنها لا تسعى لتغيير النظام.