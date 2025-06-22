ترامب: قصفنا 3 منشآت نووية إيرانية وموقع فوردو انتهى

وطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القوات الأميركية نفذت هجوما جويا ناجحا على ثلاثة منشآت نووية في إيران، مشيرا إلى أن المواقع التي قصفت تشمل فوردو ونطنز وأصفهان، بعد ساعات من إقلاع عدة قاذفات "بي-2" تابعة لسلاح الجو الأميركي من قاعدة في الولايات المتحدة متجهة عبر المحيط الهادئ.

وقال ترامب إنه تم إسقاط حمولة كاملة من القنابل على الموقع النووي الأساسي في فوردو، مؤكدا أن موقع فوردو النووي انتهى.

واشار ترامب إلى أن جميع الطائرات الأميركية أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني.

وأكد أنه لا يوجد جيش آخر في العالم غير الجيش الأميركي يمكنه أن يفعل هذا، مشددا على أنه "الآن هو وقت السلام وشكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع".

وطالب ترامب إيران بالموافقة الآن على إنهاء هذه الحرب.

وقال مسؤول أميركي لرويترز إن قاذفات بي 2 الأميركية استخدمت في الهجمات على مواقع إيران النووية.

إبلاغ إسرائيل بالضربة

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي إن إدارة ترامب أبلغت إسرائيل مسبقا بالضربة الأميركية في إيران.

وكان ترامب قال في وقت سابق إن الوقت وحده هو الذي سيخبرنا بشأن مهلة الأسبوعين التي منحها لإيران

تصريحات ترامب تأتي بعد اجتماع عقده مع مجلس الأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمناقشة احتمال اتخاذ إجراء أميركي ضد إيران.

ونقلت نيويورك تايمز عن البيت الأبيض أنه من المتوقع أن يوجه ترامب كلمة للأميركيين الليلة.

وفي وقت سابق نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أن واشنطن لم تبلغ تل أبيب بعد ما إذا كانت تخطط للانضمام للحرب على إيران، مشيرين إلى أنهم يعتقدون أن واشنطن من المرجح أن تدخل الحرب.

لكن المسؤولين الإسرائيليين، اللذين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة مسائل أمنية، قالا إنه بعد محادثات استمرت يومين مع نظرائهما الأميركيين، يعتقدان أن واشنطن من المرجح أن تدخل الحرب خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنها بدأت بالفعل الاستعدادات لذلك.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن ضربة أميركية على إيران قد تشن قريبا بناء على محادثات إسرائيلية أميركية.

يأتي ذلك فيما أظهرت اتصالات مراقبة الحركة الجوية أن طائرات B-2، القادرة على حمل قنابل خارقة للتحصينات تزن 30,000 رطل، وهي القنابل التي يفكر ترامب في استخدامها لضرب منشأة "فوردو" النووية تحت الأرض في إيران، قد أقلعت من قاعدة وايتمان الجوية في ولاية ميزوري.

ولم يكن من الواضح وجهة الطائرات، رغم أن إحدى رسائل مراقبة الحركة الجوية أشارت إلى أنها كانت في طريقها إلى قاعدة جوية أميركية في جزيرة غوام.

وبدأت عمليات تناوب قاذفات "بي-2" عندما كانت الولايات المتحدة تقصف مواقع إطلاق صواريخ ومُسيرات لليمن، واستمرت القاذفات في التنقل بين دييغو غارسيا وقواعدها بالولايات المتحدة منذ بدء التحرك ضد اليمنيين.

في السياق، أكدت صحيفة تايمز البريطانية أن الولايات المتحدة تحتاج إلى إذن من لندن لشن ضربات انطلاقا من قاعدة دييغو غارسيا، لأن المنطقة تحت السيادة البريطانية.

المصدر: الجزيرة