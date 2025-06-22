إيران تعلن انطلاق الموجة الـ19 من عملية "الوعد الصادق 3" واستهداف مواقع استراتيجية في عمق الاحتلال

وطن: أعلن المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية، اللواء علي محمد نائيني، اليوم السبت، عن انطلاق الموجة الـ19 من عملية "الوعد الصادق 3"، والتي نفذتها أسراب من الطائرات المسيّرة الهجومية والانقضاضية باتجاه أهداف استراتيجية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، من شمالها إلى جنوبها.

وأوضح نائيني أنّ هذه الضربة الجديدة تأتي ضمن سلسلة عمليات مستمرة تستهدف مواقع عسكرية واقتصادية شديدة الأهمية، مؤكداً أن "دفاعات العدو المرتبكة ستواجه هجمات متواصلة من شأنها أن تخلّ بتوازن الاحتلال وتضعفه في ميادين المواجهة".

وفي استعراض لنتائج الموجة الـ18 من العملية ذاتها التي جرت الليلة الماضية، أكد المتحدث العسكري أن العملية حققت إصابات مباشرة في 14 نقطة عسكرية واستراتيجية بالغة الأهمية داخل حيفا و"تل أبيب".

وشملت الأهداف، وفقاً لنائيني، برج "الإبحار" (Sail Tower) في وسط مدينة حيفا، الذي يضم مكاتب شركة "AI12 Labs" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وشركات برمجيات تابعة لصناعات وزارة "الأمن الإسرائيلية".

وأشار نائيني إلى أن من بين الأهداف المستهدفة أيضاً محطة كهرباء "هديرا"، مصفاة نفط حيفا، القاعدة الجوية "عودا" المتخصصة في الحرب السيبرانية، منطقة الصناعات الإلكترونية الدقيقة في "كريات غات"، ومركز "رافاييل" المتخصص في الصناعات العسكرية بمدينة حيفا.

وفي السياق ذاته، ثمّن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم الموسوي، صمود الشعب الإيراني ومشاركته الواسعة في "جمعة الغضب والنصر"، مؤكداً أن إيران "لم ولن تخضع لأي عدوان، بفضل وحدة شعبها وإرادته الراسخة في مواجهة التهديدات الخارجية".