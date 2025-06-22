وزير الخارجية الإيراني: أيّ مشاركة أميركية في الحرب ستكون لها عواقب خطيرة على الجميع

وطن: حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، اليوم السبت، من أن أي مشاركة عسكرية للولايات المتحدة في الحرب الدائرة ضد الجمهورية الإسلامية ستكون لها "عواقب خطيرة على الجميع"، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية.

وخلال كلمة ألقاها في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مدينة إسطنبول التركية، شدد عراقتشي على أن طهران "لا يمكنها بأي حال من الأحوال الدخول في أي شكل من أشكال المفاوضات مع واشنطن في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الإيراني للقصف العسكري"، مشيرًا إلى أن العدوان الإسرائيلي المستمر يجعل أي حوار سياسي غير ذي جدوى.

وانتقد الوزير الإيراني الموقف الغربي، قائلاً إن "الغرب فقد سلطته الأخلاقية"، داعياً الدول الغربية إلى "إدراك حجم الغضب الإسلامي المتصاعد إزاء جرائم الكيان الصهيوني بحق المسلمين في أنحاء متفرقة من المنطقة"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية ضد إيران، وما سبقها من اعتداءات في غزة ولبنان وسوريا.

كما عبّر عراقتشي عن شكر بلاده العميق لمنظمة التعاون الإسلامي، مثمّنًا دعمها الكامل لموقف الجمهورية الإسلامية في وجه ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي الآثم"، مؤكدًا أن هذا الموقف الموحد يشكّل ركيزة أساسية في ردع الاحتلال والجهات الداعمة له.