202 شهيد وأكثر من ألف جريح في غزة خلال الـ48 ساعة الماضية

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، عن استشهاد 202 مواطن، بينهم 4 تم انتشالهم من تحت الأنقاض، وإصابة 1,037 آخرين خلال الـ48 ساعة الماضية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي المكثف على مختلف مناطق القطاع.

وأكدت الوزارة أن 5 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، جراء غارة لطائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مسجد المحطة في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة. وفي جريمة مماثلة، استهدفت طائرات الاحتلال مجموعة من الأطفال أثناء جمعهم الحطب في محيط سوق الخضار بحي الشجاعية شرق المدينة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة منهم على الفور.

وفي جنوب القطاع، واصلت قوات الاحتلال استهداف تجمعات النازحين، حيث استشهد 5 مواطنين إثر قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، وسط تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين الذين اضطروا لمغادرة منازلهم تحت وطأة الغارات المتكررة.

كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قامت بنسف مبانٍ سكنية شرقي وجنوبي خان يونس، في إطار سياسة التدمير الممنهج للبنية التحتية والمناطق السكنية.

بينما أكد مستشفى العودة وصول 8 إصابات، عقب استهداف الاحتلال لتجمع من المواطنين أثناء انتظارهم للمساعدات في شارع صلاح الدين جنوب وادي غزة.

وتأتي هذه المجازر المتواصلة في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر، حيث يعاني آلاف النازحين من نقص شديد في الغذاء والمياه والدواء، دون وجود ملاذ آمن يحميهم من الغارات الجوية والمدفعية.

وبحسب وزارة الصحة، فإن حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 55,908 شهيداً، بالإضافة إلى 131,138 مصاباً، وسط تحذيرات من انهيار كامل للمنظومة الصحية في ظل تصاعد الاستهداف للمرافق الطبية والإغاثية.