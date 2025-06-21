شركة الاتصالات الفلسطينية: استعادة خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في قطاع غزة بعد أكثر من 50 ساعة عمل متواصل

وطن: أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم، عن نجاح طواقمها الفنية في استعادة خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في مختلف مناطق قطاع غزة، وذلك بعد جهود استمرت أكثر من 50 ساعة عمل متواصل، رغم التحديات الكبيرة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي.

وأكدت الشركة أن شبكة الاتصالات وصلت إلى مرحلة خطرة بسبب الانقطاعات المتكررة وشدة الأضرار التي لحقت بها، مشيرة إلى أن استقرار الخدمات ما زال مرهونًا بعدم تعرض أي من المسارات الرئيسية لمزيد من الأضرار.