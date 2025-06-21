إيران تهدّد باستهداف داعمي الاحتلال وتوسّع نطاق هجماتها الجوية

وطن: تواصل إيران تنفيذ هجماتها بالطائرات المسيّرة على مواقع الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار ردّها المتصاعد على العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أيام، وسط تحذيرات رسمية من أن أي دولة تقدّم دعماً عسكرياً أو لوجستياً للاحتلال ستُعدّ شريكة مباشرة في العدوان وستُدرج ضمن بنك الأهداف الإيرانية.

وفي تصريح رسمي، أعلن المتحدث باسم "مقر خاتم الأنبياء" في طهران، أن "أي دولة تقدّم معدات عسكرية أو رادارية أو لوجستية لدعم الكيان الصهيوني ستُعتبر جزءاً من الحرب، وستتعرض لقصف مباشر من قواتنا المسلحة"، لافتاً إلى أن الاحتلال "يعاني حالياً من نقص خطير في العتاد العسكري ومنظومات الدفاع الجوي، بعدما فقد عدداً كبيراً من معداته الحيوية نتيجة الهجمات الأخيرة".

وبيّن الجيش الإيراني في بيان رسمي، أن القوات المسلحة نفّذت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية المرحلتين السابعة والثامنة من "هجوم المسيّرات"، والتي استهدفت عشرات المواقع العسكرية والأمنية الحساسة داخل فلسطين المحتلة، مؤكداً أن الضربات حققت إصابات دقيقة ومباشرة في منشآت عسكرية، من دون أن يكشف تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف.

وبحسب مصادر إعلامية عبرية، فإن إحدى المسيّرات الإيرانية أصابت مبنىً في منطقة بيت شان شمال فلسطين المحتلة، محدثةً أضراراً مادية جسيمة.

كما تم تسجيل ضربات أخرى في مناطق متفرقة من يوتفاتا جنوباً، ومحيط بحيرة طبريا، فيما حلّقت أكثر من عشر طائرات مسيّرة فوق مناطق مختلفة منذ ساعات صباح اليوم، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

في الأثناء، أُصيب شرطي إسرائيلي بجروح جراء سقوط مسيّرة في منطقة النقب، بينما دوّت صفارات الإنذار في المستوطنات المحيطة بغور الأردن تحسباً لجولة جديدة من الهجمات الجوية الإيرانية.

وفي مقابل استمرار هجمات طهران على الأهداف العسكرية، وسّع الاحتلال بنك أهدافه ليشمل منشآت مدنية وطبية داخل إيران، حيث أعلن "الهلال الأحمر الإيراني" عن تعرض إحدى مروحياته الإغاثية لأضرار جسيمة نتيجة هجوم شنّته طائرات الاحتلال على نقطة إغاثة مدنية.

وأشار بيان الجمعية إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها طواقم الإسعاف، مذكّراً باعتداء سابق استهدف سيارة إسعاف بتاريخ 16 حزيران/ يونيو الجاري وأدى إلى استشهاد اثنين من المسعفين.

وفي سياق متصل، أكدت هيئة الطوارئ في محافظة خوزستان أن مركز إسعاف 115 في مدينة هويزه قد دُمّر بالكامل جرّاء غارة جوية إسرائيلية، موضحةً أن الهجوم لم يتسبب بوقوع ضحايا بشرية بين العاملين في المركز، رغم الأضرار المادية الفادحة.