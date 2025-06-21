مستوطنون يهاجمون قرية دير جرير شرق رام الله

وطن: هاجم مستوطنون، تحت حماية قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، قرية دير جرير، شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا منطقة "وادي الحمادنة" على أطراف القرية، وقد تصدى المواطنون لهم.

وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد تصدي المواطنين للمستوطنين أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وتتعرض قرية دير جرير لاعتداءات متواصلة من المستوطنين وقوات الاحتلال، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات في الآونة الأخيرة على القرية ومعظم قرى وبلدات محافظات الضفة الغربية.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 1691 اعتداء من قوات الاحتلال والمستوطنين خلال شهر أيار/ مايو الماضي، في استمرار لمسلسل إرهاب الاحتلال المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.

وأوضحت الهيئة في تقريرها الشهري بعنوان "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستيطاني"، أن الجهة المتمثلة في جيش الاحتلال نفذت 1276 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 415 اعتداء، وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات: رام الله والبيرة بـ 283 اعتداء، والخليل بـ 271، ونابلس بـ 265.