"الإعلامي الحكومي في غزة": 450 شهيدا قرب مراكز المساعدات بالقطاع

وطن: أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، بأن أعداد الشهداء المُجوّعين بسبب مصائد الموت الإسرائيلية-الأمريكية، قد بلغت 450 شهيدًا وأكثر من 3 آلاف إصابة.

وقال "المكتب الإعلامي"، اليوم السبت، إن "مصائد الموت" حصدت أرواح 450 مدنيًا، منذ يوم 27 أيار/ مايو الماضي.

ونوهت المعطيات الرسمية إلى إصابة 3 آلاف و466 مواطنًا مدنيًا برصاص وقصف وعدوان قوات الاحتلال على المجوّعين والمدنيين خلال محاولتهم الوصول لمراكز المساعدات الأمريكية الإسرائيلية بالقطاع.

وأشارت إلى أن 39 مواطنًا مدنيًا "فُقدوا" قرب تلك المراكز.

ومنذ 27 مايو/ أيار 2025، يتعرّض الفلسطينيون لإطلاق نار في نقاط توزيع مساعدات غذائية ضمن مشروع أميركي إسرائيلي، أدانته الأمم المتحدة ومنظمات دولية عديدة باعتباره أداة لعسكرة المساعدات ووسيلة لإذلال السكان وتهجيرهم من مناطقهم.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قد قال إن "مؤسسة غزة الإنسانية"، شريك مباشر في آلة القتل والتجويع الإسرائيلية، مطالبًا بمحاسبتها ومحاسبة الأفراد المسؤولين فيها.