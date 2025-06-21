الاحتلال يقتحم عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، عددا من القرى والبلدات في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وقريتي قراوة بني زيد غرب المحافظة، وقرية مزارع النوباني شمالا، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

وذكرت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال واصلت اقتحامها لبلدة عارورة شمال غرب رام الله منذ يوم أمس وبلدة بيت ريما المجاورة لها منذ فجر اليوم، وقرية برقا منذ أمس، دون أن يبلغ عن اعتقالات.