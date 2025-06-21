وقفية جديدة لجامعة القدس في جمهورية جنوب إفريقيا دعمًا لمسيرتها

وطن: وقعت جامعة القدس اتفاقية لإنشاء وقفية لجامعة القدس في جمهورية جنوب إفريقيا، لتنضم إلى كوكبة من الوقفيات التي أنشأت خلال السنوات الأخيرة لتأمين مصادر دخل مستدامة تعزز استقلالية الجامعة وتشجع مواصلتها المسيرة الأكاديمية الرائدة.

وقالت إدارة الجامعة "هذه الاتفاقية تأتي لصون دور الجامعة الطليعي وضمان قدرتها على تقديم خدماتها الأكاديمية والاجتماعي، وتمكين الأجيال الفلسطينية بالصمود المعرفي والعلمي والتطور الريادي في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

وأضافت "تدعم الوقفيات رحلة كفاح جامعة القدس كأكبر مؤسسة مقدسية تقود مسيرة التعليم العالي الفلسطيني، وتخرج كفاءات علمية في مختلف التخصصات والحقول، حيث نقدم لهم خدمات أكاديمية عالمية بخبرات فلسطينية مقتدرة وذات شأنٍ في مجتمع الابتكار والبحث العلمي".

يشار إلى أن لجامعة القدس وقفيات عديدة حول العالم تهدف لدعم مواصلة المسيرة التعليمية المتميزة للجامعة واستثمار مستقبل أبناء المجتمع الفلسطيني، وخلق جيل فلسطيني متعلم قادر على خدمة وطنه والمساهمة البناءة في عملية التنمية والنهوض والإبداع.