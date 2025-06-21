"التايمز": "إسرائيل" تكتشف أنّها انخرطت في حرب تتجاوز قدرتها على تحملها منفردة

وطن: ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، في تقرير، أنّ "إسرائيل بدأت تكتشف أنّها انخرطت في حرب تتجاوز قدرتها على التحمل منفردة، إذ تسعى الآن لحشد دعم أميركي لاستخدام أسلحة خارقة للتحصينات لضرب المنشآت النووية الإيرانية المدفونة عميقاً داخل الجبال".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي قوله إنّ "الإسرائيليين يضغطون بشدة على واشنطن للانضمام إلى العملية"، مضيفاً أنّ "تل أبيب لن تُقدم على أي ضربة مباشرة ضد المرشد الإيراني علي خامنئي أو قياداته العليا من دون غطاء أميركي".

وفي المقابل، أشار الباحث فرزان ثابت من مركز الحوكمة العالمية للصحيفة، إلى أنّ "طهران تراهن على تعب الرأي العام الإسرائيلي، من حكومة بنيامين نتنياهو، في حال طالت المواجهة بلا هدف واضح".

وخلص التقرير إلى أنّ طهران "لديها عمق استراتيجي، وبارعة جداً في التكيّف وقت الأزمات".

يأتي ذلك بينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الـ 19 من حزيران/يونيو، أنّه سيتخذ خلال الأسبوعين المقبلين قراراً بشأن انخراط الولايات المتحدة في الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، في خطوة تنذر بانزلاق جديد نحو حرب إقليمية بأهداف مبهمة واستراتيجية قاصرة، وباحتمالات مرتفعة للوقوع في الفخ، بحسب مجلة "فورين أفيرز".