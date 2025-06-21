انقطاع جديد في خدمات الإنترنت والاتصالات شمال قطاع غزة بسبب استهداف المسارات الرئيسية

وطن: أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن حدوث انقطاع جديد في خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة، نتيجة استهداف أحد المسارات الرئيسية المغذية للمنطقة، في ظل استمرار العدوان.

وأكدت الشركة أن هذا الانقطاع جاء بعد استنفاد الحلول الفنية البديلة التي كانت تستخدم لوصل محافظات شمال القطاع، محذّرة من أن استمرار استهداف البنية التحتية قد يؤدي إلى فقدان الشبكة قدرتها على العمل بشكل كامل.

وأوضحت أن طواقمها الفنية تعمل منذ أكثر من 48 ساعة بشكل متواصل لإصلاح الأعطال الأخيرة، إلا أن استمرار القصف واستهداف المسارات في عدة مناطق يعيق جهود الصيانة ويزيد من تعقيد الوضع الفني.