سلطة النقد واتحاد الغرف التجارية تبحثان سبل معالجة أزمة تكدس الشيكل وتعزيز التحول للدفع الإلكتروني

وطن: عقدت سلطة النقد اجتماعاً مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، لمناقشة أزمة تكدس الشيكل وسبل معالجة الأزمة الحالية وتعزيز التحول لاستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني باعتبارها أحد أهم الحلول الاستراتيجية للتعامل مع التحديات الراهنة.

وأكد المشاركون على أهمية اتخاذ اجراءات عاجلة للتخفيف من الأزمة وتسهيل إجراءات قبول الإيداعات النقدية وتعزيز التعاون لتنفيذ خطط التحول الرقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني من قبل الجمهور لتنفيذ معاملاتهم المالية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، والحد من أزمة تكدس الشيكل.