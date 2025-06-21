21 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة بينهم 11 من منتظري المساعدات و3 أشقاء

وطن: استشهد 21 مواطنا وأصيب آخرون، اليوم السبت، بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بينهم 11 شهيدا من منتظري المساعدات.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد ستة مواطنين وإصابة 10 آخرين على الأقل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء انتظارهم أمام نقطة "توزيع مساعدات"، غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وأفاد مستشفى العودة في النصيرات، باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة 15 آخرين برصاص الاحتلال أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات قرب مفترق الشهداء وسط القطاع.

كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في غارة من طائرات الاحتلال على حي الزيتون جنوب مدينة غزة، جرى نقلهم إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

واستشهد ثلاثة مواطنين أشقاء في غارة للاحتلال على شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة. كما استشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال شمال غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلا النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 186 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.