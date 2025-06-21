الهلال الأحمر يعزز الاستجابة الصحية بمستشفى ميداني متكامل غرب خان يونس

وطن: واصل مستشفى المواصي الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تقديم خدماته الطبية للنازحين غرب خان يونس، عقب تشغيله استجابة للحاجة الملحّة في ظل تدهور الوضع الصحي واستمرار أزمة النزوح.

وقدم المستشفى منذ افتتاحه الأربعاء الماضي، مئات الخدمات الطبية المتنوعة للمرضى والمصابين، وإجراء العمليات الجراحية بإشراف طاقم طبي مؤهل يعمل على مدار الساعة، في أقسام الطوارئ والجراحة والمختبرات والتصوير الطبي.

ويضم المستشفى حاليا 60 سريرا، وغرفتي عمليات، وقسمي طوارئ وأشعة، وجارٍ العمل على استحداث قسم النساء والتوليد، إضافة إلى إنشاء وحدة العناية المركزة تحتوي على أربعة أسرّة، ما يتيح تقديم رعاية متقدمة للحالات الحرجة.

وتعمل الجمعية على توسعة المستشفى خلال المرحلة المقبلة، بحيث تصل سعته إلى 100 سرير، إلى جانب إضافة خدمات طبية جديدة تلبي احتياجات المرضى والنازحين المتزايدة.

ويأتي المشروع ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الجمعية لتأمين الخدمات الصحية في مناطق النزوح، وضمان وصول الرعاية الطبية الأساسية إلى السكان في ظل التحديات الإنسانية والميدانية المتفاقمة.