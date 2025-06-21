10مسيرات تسللت خلال الساعة الأخيرة .. المسيرات الإيرانية تتجاوز أنظمة الدفاع الجوي الاسرائيلية وتضرب مواقع في أماكن مختلفة

رام الله - وطن: ذكرت مصادر اسرائيلية ان ما لا يقل عن 10 مسيرات ايرانية نجحت في اختراق الحدود وانظمة الدفاع الجوي والوصول الى فلسطين المحتلة، وبعضها نجح في ضرب اهداف.

وأفاد مسعفون السبت بأن مسيّرة أصابت مبنى في شمال فلسطين المحتلة، بعدما حذّر جيش الاحتلال من تسلل “قطعة جوية ” في منطقة بيسان (بيت شان بالعبرية)،.

وأفاد جهاز الإسعاف "نجمة داود الحمراء" بأن "طائرة مسيّرة أصابت مبنى سكنيا من طبقتين في شمال إسرائيل"، مشيرا إلى أن طواقمه لم تعثر على أي ضحايا في الموقع.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن طائرة إيرانية مسيرة نجحت للمرة الأولى منذ بدء الحرب في اختراق الدفاعات الجوية واستهداف مبنى في بيسان، وأدت إلى اشتعال النيران فيه دون تسجيل إصابات.

وأوضحت الصحيفة أن "إيران أطلقت 10 طائرات مسيرة منذ صباح اليوم، وسط سلسلة من الإنذارات في أنحاء واسعة من إسرائيل".

فيما أوضحت صحيفة"معاريف" أن الطائرة المسيرة استهدفت بشكل مباشر أحد المباني في "بيسان"، ما أدى لاشتعال النيران في جزء منه، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

كما ذكرت مصادر عبرية ان مسيرة ضربت شارع " 90 "حيث ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية ان طائرة مسيرة في الأغوار انفجرت على شارع "90"، بعد فشل الاحتلال في اعتراضها.

وظهرت مقاطع مصورة ملاحقة طائرة مروحية للمسيرة، التي تمكنت من المناورة والانفجار في الشارع الرئيسي.