المجازر تتواصل.. استشهاد 21 مواطنا بينهم 11 من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال على غزة

وطن: استشهد 21 مواطنا وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم السبت، بينهم 11 من منتظري المساعدات، بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وأفادت مصار محلية باستشهاد ثلاثة مواطنين، بنيران جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات الشركة الأمريكية في منطقة الشاكوش شمال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

ونفذ جيش الاحتلال سلسلة غارات جوية على حيي الشجاعية والتفاح، وعلى مدينة جباليا شمالي القطاع.

واستشهد 3 أطفال وأصيب آخر بجراح خطيرة في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الأطفال في شارع المنصورة بحي الشُّجاعية

واستشهد 3 أطفال وأصيب آخر بجراح خطيرة في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الأطفال في شارع المنصورة بحي الشُّجاعية شرق مدينة غزة، وفق إفادة مصدر طبي.

في حدث آخر، قالت المصادر الطبية إن عددا (لم تحدده) من المواطنين أصيبوا برصاص لم تحدد مصدره أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية قرب محور “نتساريم” وسط القطاع.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 7 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي مدعومة إسرائيليا وأمريكيا ومرفوضة من الأمم المتحدة.

وبات طالبو المساعدات عبر تلك الآلية هدفا يوميا لنيران إسرائيلية، ما أوقع أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى.