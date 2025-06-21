اقتحامات إسرائيلية واسعة بالضفة وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حملة اقتحامات واسعة، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها دهم عدد من المنازل واعتقال عدد من المواطنين، والتنكيل بهم.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في رام الله، ونابلس، والخليل، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية.

واحتجزت قوات الاحتلال عددا من الشبان في بلدة بيت ريما شمال رام الله، وحققت معهم ميدانيا لعدة ساعات.

ولاتزال قوات الاحتلال مستمرة في حملتها العسكرية في بلدات عاوررة ومزارع النوباني وعبوين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر الديك قضاء سلفيت، لأكثر من 3 ساعات، داهمت خلالها عددا من منازل المواطنين، دون تسجيل حالات اعتقال.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين، منذ مساء الخميس، وتتخذ من بعض منازل الأهالي ثكنات عسكرية.