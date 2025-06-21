إيران تعتقل 22 عميلاً لـ"إسرائيل" في قم

وطن: أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن السلطات الايرانية اعتقلت 22 عميلا مرتبطين بأجهزة استخبارات إسرائيلية في قم خلال 8 أيام من الحرب الإسرائيلية على إيران.

وأوضحت الوكالة نقلا عن رئيس استخبارات الشرطة في المحافظة الواقعة في وسط إيران أنه منذ بدء الضربات الإسرائيلية في 13 يونيو/حزيران تم "التعرف على 22 شخصا واعتقالهم لاتهامهم بالارتباط بأجهزة التجسس التابعة للكيان الصهيوني وبلبلة الرأي العام".

وكانت إيران أعلنت الخميس توقيف 24 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والعمل على تشويه صورة البلاد، بحسب بيان نقلته وكالة تسنيم للأنباء.

وقال قائد شرطة غرب طهران كيومرث عزيزي في البيان "تم توقيف 24 شخصا كانوا يتجسسون لصالح العدو الصهيوني على أرض الواقع وعبر الإنترنت… كانوا يحاولون زعزعة الرأي العام وتشويه وتدمير صورة النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأنه تم اعتقال جاسوس من جنسية أوروبية.

وأوضحت الوكالة أنه تم اعتقال "مواطن أوروبي كان يريد التجسس على مناطق حساسة في البلاد" في جنوب غرب إيران، من دون أن تحدد هويته أو تاريخ التوقيف.

وأضافت أنه "توجه إلى البلاد بوصفه سائحا مع بدء الهجوم الوحشي للنظام الصهيوني".

وكانت شرطة محافظة خوزستان غربي إيران أعلنت القبض على 5 عملاء لإسرائيل في مدينة مسجد سليمان.

وقالت إن أحد العملاء تلقى مبالغ مالية لترويج الشائعات وتصوير مواقع حساسة والتحريض على الشغب.

وفي سياق متصل، قال مجلس الأمن القومي الإيراني إنه "سيمنح المتعاونين مع النظام الصهيوني فرصة حتى الأول من يوليو/تموز لتسليم مسيّراتهم مقابل عفو".

وشنت السلطات الإيرانية حملة واسعة لوقف الاختراقات الأمنية في البلاد بعد أن كشفت الحرب عن ثغرات أمنية كبيرة في إيران بعد عمليات اغتيال القادة والعلماء.

وأعلنت على مدار الأسبوع الماضي اعتقال عدد من الأشخاص في محافظات عدة قالت إنهم على علاقة بإسرائيل واستخباراتها الخارجية (الموساد).

ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران الجاري بدأت إسرائيل بدعم ضمني من الولايات المتحدة هجوما واسعا على إيران سمته "الأسد الصاعد" وقصفت خلاله منشآت نووية وعسكرية في مناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين، كما استهدفت مقار مدنية وسيادية، منها مبنى التلفزيون الرسمي.