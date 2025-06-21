عدوان إسرائيلي على مبنى سكني في قم: شهيدان وجرحى

وطن: استشهد شخصان وأصيب أخرون في العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مبنى سكني في منطقة "سالاريه" في مدينة قم جنوبي طهران.

وأشارت وكالة "فارس" الإيرانية إلى عدوان إسرائيلي على أصفهان وسط إيران.

واستشهد وأصيب أكثر من 1500 شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، في العدوان الإسرائيلي المستمر على إيران منذ أكثر من أسبوع.

إسقاط 200 مسيّرة إسرائيلية منذ بدء العدوان على إيران

وفي إطار تصديها المستمر للعدوان، تصدت الدفاعات الجوية الإيرانية، منتصف ليل الجمعة - السبت، لأهداف إسرائيلية في مناطق متفرقة من البلاد.

وتصدت الدفاعات الجوية لأهداف إسرائيلية في طهران وأصفهان، كما جرى تفعيلها في مدينتي "تبريز" و "زنجان" شمالي غربي إيران.

وأسقطت الدفاعات الجوية مسيّرات للاحتلال في أجواء مدينة كرج غربي طهران وفي محافظة شيراز.

وأسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية 200 مسيّرة إسرائيلية في عموم الأجواء الإيرانية وذلك منذ بدء العدوان المستمر منذ أكثر من أسبوع.