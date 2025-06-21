الحرس الثوري الإيراني عن الموجة الـ18: قصفنا أهداف عسكرية ومراكز الدعم العملياتي لإسرائيل

وطن: أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهدافه نقاطاً عسكرية ومراكز دعم عملياتي لـجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في العملية التي انطلقت منتصف ليل الجمعة - السبت.

وفي بيان حمل "الرقم 15"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على إيران، أشار حرس الثورة إلى أنّ "الموجة الثامنة عشرة من عملية الوعد الصادق 3، "وُجهت ضد الأهداف العسكرية ومراكز الدعم العملياتي لجيش الكيان الصهيوني، من خلال وابل كثيف من الطائرات المسيّرة الانتحارية والهجومية من طراز شاهد 136 إضافة إلى صواريخ دقيقة الإصابة تعمل بالوقود السائل والصلب".

وأكّد حرس الثورة في بيانه، نجاح العملية في تدمير الأهداف المحددة سلفاً بشكل كامل.

وأشار إلى أنّ عدة أسراب من طائرات "شاهد 136" نفذت "مهماتها بشكل متواصل في أجواء الأراضي المحتلة الليلة، وفشلت أحدث منظومات الدفاع الجوي في اعتراضها، مما اضطر الصهاينة، كعادتهم، للفرار إلى الملاجئ".

وأكد أنّ "عمليات القصف المركّبة بين الصواريخ والطائرات المسيّرة ستستمر بشكل منتظم ودقيق".

وكانت "تل أبيب" وضواحيها شهدت منتصف ليل الجمعة - السبت، أصوات انفجارات عنيفة، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق إيران لـ10 صواريخ باليستية، استهدفت بشكل مركّز منطقة الوسط.

ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية أن أحد الصواريخ سقط على مبنى في "تل أبيب الكبرى"، وتحديداً في مدينة "حولون" جنوبي "تل أبيب"، ما تسبب باندلاع حريق كبير.