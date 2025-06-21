وزراء الخارجية العرب يدينون عدوان الاحتلال على إيران: يدفع المنطقة نحو المزيد من الصراعات والتوترات

وطن: دان وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم على هامش مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده في مدينة إسطنبول التركية، السبت، العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مطالبين بوقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل حول الملف النووي الإيراني.

وفي بيان رسمي، حذّر الوزراء من أن السياسات الإسرائيلية "تدفع المنطقة نحو المزيد من الصراعات والتوترات"، داعين المجتمع الدولي إلى تحرك فاعل ومؤثر لوقف الأعمال العدوانية الإسرائيلية، والامتناع عن استهداف المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد البيان ضرورة احترام سيادة دول المنطقة وإدانة أي خرق لأجوائها من أي جهة كانت، مشددًا على أن تحقيق التهدئة الشاملة لن يكون ممكنًا إلا عبر معالجة جذور الصراع، وعلى رأسها وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ ومستدام عبر منظمات الأمم المتحدة المختصة.

كما شدد الوزراء العرب على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تقوض "حل الدولتين"، مؤكدين أهمية الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، والعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل، وفق القرارات الدولية ذات الصلة.