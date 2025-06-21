وزير الخارجية الإيراني: إدارة ترامب "خائنة للدبلوماسية".. كيف يمكن الوثوق بها بعد الآن؟

وطن: أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، عن تشكك بلاده العميق في نوايا الولايات المتحدة بعد التطورات الأخيرة، متسائلًا: "كيف يمكن لإيران أن تثق في أميركا بعد الآن؟".

وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية في جنيف، على هامش محادثات أجراها مع وزراء خارجية "الترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا)، وصف عراقتشي سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها "خيانة للدبلوماسية"، في ضوء العدوان الإسرائيلي الجاري ضد إيران.

وكان عراقتشي شدّد، عقب لقائه "الترويكا" الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، الذي انعقد الجمعة 20 حزيران/يونيو الجاري في جنيف، على أنّ بلاده ستواصل ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن نفسها، معرباً عن القلق إزاء عدم التنديد بالهجمات الإسرائيلية.

وحسم عراقتشي "بشكل قاطع" أن قدرات إيران الدفاعية غير قابلة للتفاوض، وذكّر بأنّ برنامج البلاد النووي سلمي وخاضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.