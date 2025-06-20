لبنان: شهيد في منطقة برعشيت وغارات إسرائيلية على مناطق في جنوباً

وطن: استشهد مواطن، اليوم الجمعة، إثر غارة شنّها الاحتلال على بلدة برعشيت، جنوبي لبنان.

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، قصفاً جوياً ومدفعياً على عدد من البلدات الجنوبية، تزامناً مع إطلاق نار مباشر استهدف جنوداً من الجيش اللبناني.

ونفذت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة استهدفت بلدة برعشيت في جنوب لبنان، وأدت إلى إصابة مواطن، بحسب مراسلة الميادين.

وأفادت مصادر في الجنوب بأنّ قوات الاحتلال أطلقت النار في اتجاه جنود من الجيش اللبناني في بلدة ميس الجبل.

في السياق ذاته، شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على عدة مناطق جنوبية، حيث استهدفت منطقة القطراني، ومنطقة المحمودية وأطراف بلدة العيشية، إضافة إلى مرتفعات الريحان، وتومات نيحا، وأطراف وادي برغز.