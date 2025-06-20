5 مدمرات أميركية في الشرق الأوسط لحماية الاحتلال و"نيميتز" تصل خلال ساعات

وطن:كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، الجمعة، عن وصول مدمّرة أميركية جديدة إلى شرق البحر المتوسط، لتنضمّ إلى ثلاث مدمرات أخرى متواجدة هناك، بالإضافة إلى مدمرتين في البحر الأحمر، في إطار حشد عسكري أميركي متزايد لدعم إسرائيل في حربها المستمرة ضد إيران منذ أسبوع.

وفي السياق ذاته، أفادت قناة فوكس نيوز الأميركية بأن حاملة الطائرات الأميركية "نيميتز" غادرت بحر جنوب الصين، وتشارف على الوصول إلى منطقة الشرق الأوسط، مع ترجيحات بوصولها يوم السبت أو الأحد المقبل على أبعد تقدير، حسبما نقلت القناة عن مسؤول عسكري أميركي رفيع.

وفي خضم هذا التصعيد، قالت وول ستريت جورنال إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال يدرس خيار التدخل العسكري المباشر إلى جانب الاحتلال، مشيرة إلى أن البيت الأبيض أعلن أمس الخميس أن الرئيس سيحسم قراره النهائي بهذا الشأن خلال أسبوعين.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تأكيده أن تمركز المدمرات الأميركية قرب "السواحل الإسرائيلية" يتيح لها القدرة على اعتراض الصواريخ الإيرانية، في حال تصاعدت وتيرة الهجمات خلال الأيام المقبلة.

وبحسب المصادر ذاتها، هناك قلق في الأوساط العسكرية "الإسرائيلية" من قرب استنفاد مخزون صواريخ "آرو 3" (حيتس) الاعتراضية، في ظل استمرار إيران في إطلاق صواريخها باتجاه الأراضي المحتلة.

يشار إلى أن المواجهة بين الاحتلال وإيران بدأت في 13 يونيو/حزيران الجاري، بعدما شنت "تل أبيب" سلسلة غارات استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية في إيران، وأسفرت عن اغتيال عدد من كبار القادة العسكريين، من بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني ورئيس هيئة الأركان، إلى جانب عدد من العلماء النوويين البارزين.

وردّت إيران على هذا العدوان بسلسلة هجمات صاروخية مكثفة، أسفرت عن أضرار غير مسبوقة في عدة مدن محتلة، وسط مخاوف من انزلاق الصراع إلى مواجهة أوسع تشمل أطرافاً دولية وإقليمية.