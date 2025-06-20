خلال كمين شرقي خان يونس.. مقاوم من "القسام" يطارد دبابة للاحتلال واشتباكات من المسافة صفر

وطن: بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الجمعة، مشاهد مصورة توثّق تنفيذ كمين مركب نفذه مقاتلوها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس، وذلك في إطار سلسلة عمليات "حجارة داود" التي أطلقتها الكتائب مؤخرًا.

وأظهرت المشاهد بداية التخطيط لنصب الكمين واستهداف الآليات الإسرائيلية، وزرع العبوات الناسفة، تلاها اشتباكات عنيفة خاضها عناصر"القسام" من مسافة صفر مع جنود الاحتلال في منطقة الزنة شرقي خان يونس، وسط كثافة نارية ومواجهات مباشرة.

كما ظهرت في المقاطع المصورة دبابة إسرائيلية وهي تنسحب من موقع الكمين تحت نيران المقاومة، بينما كان أحد المقاتلين يطاردها بوابل من الرصاص، في مشهد يعكس شراسة الاشتباك ومباغتة القوات المتقدمة.

وأكدت كتائب القسام أن هذه العملية النوعية أسفرت عن مقتل ضابط وجندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي وإصابة عدد آخر من الجنود، مشيرة إلى أن تنفيذ الكمين تم عصر السبت الماضي، في توقيت لم يعلن عنه مسبقًا.

من جهته، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، الأحد، مقتل ضابط وجندي من لواء "كفير" خلال اشتباكات في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، ما يتقاطع مع رواية القسام بشأن نتائج العملية.

وفي بيانها، شددت الكتائب على أن هذه العملية تأتي ردًّا على ما وصفته بـ"جريمة الإبادة الجماعية" التي يواصل الاحتلال ارتكابها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير.

وتعد سلسلة "حجارة داود" من أبرز العمليات المركبة التي تنفذها كتائب القسام ميدانيًا، في إطار استراتيجية تهدف إلى استنزاف قوات الاحتلال واستهداف خطوط إمداده، وتأكيد استمرار فعل المقاومة رغم الظروف الإنسانية الصعبة في القطاع.