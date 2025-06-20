إصابة مواطنين بعد اعتداء الاحتلال عليهما بالضرب في بلعا شرق طولكرم

وطن: أصيب مساء اليوم الجمعة، مواطن ومواطنة من بلدة بلعا شرق طولكرم، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما بالضرب، خلال عدوانها المتواصل على البلدة منذ فجر اليوم.

‫ وأفادت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها في طولكرم تعاملت مع إصابة مواطنة (27 عاما)، ومواطن (57 عاما)، بعد الاعتداء عليهما بالضرب من قبل قوات الاحتلال في بلدة بلعا، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قرى وبلدات شمال وشرق طولكرم، وتحديدا بلعا وعتيل ودير الغصون وزيتا، إضافة إلى تحرك لآليات الاحتلال في بلدة عنبتا، وسط مداهمتها للمنازل وتخريب محتوياتها وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية، وإغلاق مداخلها وعدة مقاطع في شوارعها الداخلية بالسواتر الترابية، مع الدفع بتعزيزات عسكرية إليها.