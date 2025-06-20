سرايا القدس: "الوعد الصادق 3" تمثل تحولاً نوعياً في مواجهة المشروع الصهيوني

وطن: أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها الجمعة، اعتزازها الكبير بـ"الرد الإيراني غير المسبوق" على العدوان الإسرائيلي، معتبرةً أن عملية "الوعد الصادق 3" التي تنفذها إيران منذ 8 أيام، تمثل تحولاً نوعياً "في مواجهة المشروع الصهيوني".

وأشادت بصمود الجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية في الدفاع عن أرضهم وشعبهم، معتبرة أن ما يقومون به "هو دروس قاسية ستردع العدو وترده خائباً مهزوماً بإذن الله".

وأضاف البيان أنّ ارتقاء القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين "لن يضعف الجمهورية الإسلامية بل سيزيدها عزيمةً وإصراراً"، مؤكدة أن "الخضوع أو الاستسلام لا مكان لهما في قاموس إيران".

وأشار إلى أنّ الموجات الصاروخية اليومية التي تنفذها القوات المسلحة الإيرانية على "مواقع العدو الصهيوني وقواعده التجسسية والاستخبارية" باستخدام صواريخ من طراز فتاح وخيبر وسجيل، تدل على أن "زوال العدو من الوجود قد اقترب".

وجددت سرايا القدس ثقتها بالقيادة الإيرانية، قائلة إن "الشعب الإيراني الباسل مستمر في المواجهة بكل حكمة وشجاعة"، مؤكدة أنّ مصير هذه الحرب هو النصر للمؤمنين الصادقين أنصار القضية الفلسطينية والقدس المباركة.

وجدّدت تأكيدها أنّ فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها سرايا القدس، تقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتفتخر بمواقفها الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته.