عشرات الشهداء في مجازر جديدة للاحتلال في عدة مناطق من قطاع غزة

وطن: ارتكب الاحتلال، اليوم الجمعة، سلسلة جديدة من المجازر بحق المدنيين في غزة، أدّت إلى سقوط 40 شهيداً وأكثر من 120 جريحاً، بينهم نساء وأطفال، بقصفه مناطق مختلفة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية، أنّ 12 شهيداً ارتقوا جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مدينة دير البلح وسط القطاع، بينما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في غارة بطائرة مسيّرة على مجموعة من المدنيين قرب حاووز مقبرة الشيخ رضوان غربي مدينة غزة.

وارتقى شهيدان وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلاً لعائلة العديني شرق دير البلح، فيما أسفر استهداف آخر لمنزل في حي التفاح شمال شرق غزة عن سقوط ثلاثة شهداء.

وفي حي النصر غربي مدينة غزة، استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت نقطة شحن كهربائي قرب مؤسسة "أرض الإنسان" .

كما استُهدف مركز للمساعدات الإنسانية شمال غرب مدينة رفح جنوبي القطاع، ما أدى إلى استشهاد خمسة مدنيين وسقوط عدد من الجرحى، في استمرار واضح لسياسة استهداف نقاط توزيع الإغاثة والنازحين.

من جهتها، أصدرت حركة حماس بياناً قالت فيه إن هذه المجازر تأتي ضمن "سياسة دموية ممنهجة" يقودها جيش الاحتلال، وإن قتل المدنيين، ولا سيما النسا ء والأطفال "أصبح هدفًا يومياً ثابتاً" في حربه على الشعب الفلسطيني.

ودعت الحركة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى توثيق هذه الجرائم وملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، كما طالبت الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم بمواصلة الضغط على الاحتلال وداعميه، والعمل على كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وفي إحصائية وزارة الصحة الأخيرة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 55,706 شهداء و 130,101 إصابة منذ الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.