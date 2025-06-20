الاتصالات الفلسطينية: بدء استعادة تدريجية للإنترنت والهاتف الأرضي في جنوب غزة رغم المخاطر

وطن: أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن بدء استعادة تدريجية لخدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في عدد من مناطق جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الشركة في بيان لها وصل وطن، أن طواقمها الفنية تواصل العمل الميداني، رغم التحديات الكبيرة والمخاطر الأمنية، من أجل إعادة الخدمات إلى مناطق وسط وجنوب القطاع.

وأكدت الشركة أن تكرار استهداف البنية التحتية لشبكات الاتصالات يهدد بكفاءتها التشغيلية، وقد يؤدي مستقبلاً إلى تعذر إصلاحها بشكل نهائي، خاصة في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المعدات وقطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة.