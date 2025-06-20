الاحتلال يعتقل 4 مواطنين ويصيب آخرين بالاختناق في عدة بلدات بالخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، طفلا وشابين من بلدتي اذنا وحلحول في محافظة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت طفلا وشابين من بلدتي اذنا وحلحول لم تعرف هوياتهم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم في البلدتين ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، كما حطمت زجاج عدد من المركبات وفتشت منازل وعاثت بمحتوياتها خرابا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف خليل محمود الحمامدة على حاجز عسكري نصبته على مدخل زيف جنوب الخليل، وأعلنت بلدة سعير شمال شرق الخليل "منطقة عسكرية مغلقة"، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعاثت بمحتوياتها خرابا.

كما طارد مستوطنون من مستوطنة "افيجال" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل، رعاة أغنام في المنطقة الشرقية من تل ماعين القريبة من شعب البطم بمسافر يطا، وحاولوا سرقة قطيع مواشي، وسرقوا هاتف المواطن فلاح الحمامدة ورعوا ماشيتهم في أراضي المواطنين.