إصابة ثلاثة مواطنين برصاص مستوطنين في بيتا جنوب نابلس

وطن: أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الجمعة، برصاص مستوطنين في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد، بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي خلال التصدي لهجوم للمستوطنين على بيتا، إحدى هذه الإصابات بالصدر، فيما أصيب رابع بكسور عقب سقوطه، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت عقب التصدي لهجوم شنه مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة جبل قماص بين بلدتي بيتا وأوصرين جنوب نابلس.