"التربية": امتحان الثانوية العامة سيعقد في موعده صباح غد السبت

وطن: أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، أن امتحان الثانوية سيعقد في موعده المقرر صباح غد السبت، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وفق الترتيبات الخاصة التي أعدتها الوزارة.

وصرح الناطق الرسمي باسم الوزارة صادق الخضور، في بيان، اليوم الجمعة، أن الوزارة أوعزت إلى مديريات التربية والتعليم باتخاذ أي إجراء يمكن الطلبة والمعلمين من تجاوز أي إشكال قد يطرأ، بما في ذلك إلحاق أي طالب يتعذر وصوله إلى قاعته بأقرب قاعة ممكنة، ما لم يتجاوز ذلك موعد بدء الامتحان، مناشداً الطلبة التوجه إلى قاعاتهم قبل بدء الامتحان بوقت كاف تجنبا لأي طارئ.

وناشدت الوزارة، الطلبة وذويهم بمتابعة ما يصدر عنها ومديرياتها من تعليمات وقرارات، وعدم التجاوب مع أي إشاعات، متمنية التوفيق والنجاح للجميع، مشيدة في الوقت ذاته بجهود المعلمين والكوادر التعليمية.

وكانت "التربية"، أعلنت عن تأجيل انطلاق امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" في القاعات الواقعة داخل مدينة القدس المحتلة (داخل الجدار) إلى يوم الإثنين المقبل.

وقالت إن امتحانات الثانوية العامة للقاعات الموجودة خارج مدينة القدس (خارج الجدار)، ستبقى كما هي حسب البرنامج المعلن، والتي تبدأ صباح غد السبت.